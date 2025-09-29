PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Aksu Belediyesinde istifa dalgası büyüyor! 7 meclis üyesi daha istifa etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın ardından 7 meclis üyesi daha partilerinden ayrıldı.

CHP'den yüzde 55 oyla seçilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın istifası ilçede siyaseti hareketlendirdi. Yıldırım'ın ardından Aksu Belediye Meclisi üyeleri Mehmet Alptekin, Mehmet Altay, Mustafa Ceylan, Harun Hor, Yaşar Karakartal, Hüseyin Yılmaz ve Mehmet Coşkun istifa etti. 27 Eylül tarihinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın istifasının gerekçesi olarak CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarını ve partideki yönetim anlayışını gösterdi. Başkan Yıldırım açıklamasında, "2024 seçimlerinde sizlerin desteğiyle Aksu'da tarih yazdık. CHP'nin inançlı kadrolarıyla, ülkücü ve muhafazakâr hemşerilerimizin desteğini bir araya getirerek belediye başkanı seçildim. Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğidir," ifadelerine yer verdi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım.Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım.
RENCİDE EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ

Ancak süreç içerisinde ilçe başkanının parti çıkarlarını gözetmek yerine, koltuğunu korumaya odaklandığını savunan Yıldırım, "Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık," diyerek sert eleştirilerde bulundu. Yıldırım, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakâr seçmenlerin ilçe başkanının tutumları nedeniyle rencide edildiğini belirterek, bu seçmen grubunun kendisine büyük destek verdiğini ve artık açıklama yapamayacak hale geldiğini ifade etti.

"Bizim tek gündemimiz Aksu'ya hizmettir," diyen Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini şu sözlerle duyurmuştu.

İstifa eden Belediye meclis üyeleri.İstifa eden Belediye meclis üyeleri.

İSTİFA EDEN ÜYELER

CHP'den istifa eden meclis üyeleri Mehmet Alptekin, Mehmet Altay, Mustafa Ceylan, Harun Hor, Yaşar Karakartal, Hüseyin Yılmaz ve Mehmet Coşkun istifa etti.

