“Nasıl haberin olmaz” tartışması kanlı bitti

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Burak Ö., nisan ayında Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde yaşanan kazada kardeşi Uğurcan Ö. (24) hayatını kaybetmesinin ardından akrabası Hüseyin K.'ye (48) husumet beslemeye başladı. Akrabası Burak Ö. ve kuzeni Levent K., kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Hüseyin K.'ye 'Nasıl haberin olmaz' diyerek hakaret etti. Silahını çeken Hüseyin K. 2 kişiye önce kurşun yağdırdı. Ardından da yerde tekmeledi. Hüseyin K., gözaltına alındı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin K.'nin poliste 7, Levent K.'nin 8, Burak Ö.'nün ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.