Minik Poyraz orman yangınını engelledi...

Çankırı'nın İkizören Köyü'nde yaşayan Poyraz Emir, oyun oynamak için bahçeye çıktı. Bu sırada ormanlık alandan dumanların yükseldiğini anladı. Hemen durumu ailesine bildiren Poyraz, büyük bir facianın önüne geçti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Poyraz Emir'e teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:"Sizi bir kahramanla tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yaz Poyraz Emir'in dikkati ve ailesine haber vermesiyle birlikte olası büyük bir yangının önüne geçildi. Alkışlar Poyraz Emir'e."



