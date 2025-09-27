Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"

Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! (AK Parti)

Başkan Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.