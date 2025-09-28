Başkan Erdoğan: "Bölgemizde sıkıntı varken biz huzurlu olamayız"

Ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Şu an krizler, gerilim, soykırım, çatışma ve zulümlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada yaşanıyor.

Bölgemizde sıkıntı varken biz huzurlu olamayız. Çözüm üretmek, liderlik etmek vicdani sorumluluğumuzdur. Gazze, Yemen, Suriye, Sudan ve Somali'de yere düşen her can, canımızdan can koparıyor.



Erdoğan "Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz" dedi.



Başkan Erdoğan, Demokrasi Adası'nda Gazze'ye destek veren gençlerle bir araya geldi.