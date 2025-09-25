PODCAST CANLI YAYIN

KKTC yargısında 28 Şubat izleri! Vesayetçi sendika istedi... AYM liselerde başörtüsünü yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başörtüsü düşmanlığı fanatizme varan boyutlara ulaştı. Vesayetçi kodlar taşıyan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası "başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi" için KKCT AYM'sine başvurdu. Bunın üzerine toplanan AYM 28 Şubat dönemini aratmayan skandal bir karara imza attı. Liselerde başörtüsü "anayasaya aykırı" bulunup yasaklandı. KKTC'de daha önce de bir lise öğrencisi başörtüsünü çıkarması için şiddete uğramış, "Üzerime çullanıp başörtümü çıkardılar" deyip Emine Erdoğan'a mektup yazmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakıldı.

Nisan ayından beri yürürlükte olan karar vesayetçi Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından KKTC Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

KKTC'deki vesayetçi zihniyetlerin başvuru üzerine toplanan KKTC AYM'si 28 Şubat dönemini aratmayan skandal bir karara imza attı. Liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü" 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesinin kararını, KKTCK Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu.

Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisinden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

KKTC bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmamıştı (Takvim.com.tr)KKTC bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmamıştı (Takvim.com.tr)

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİNİN EĞİTİM HAKKI ENGELLENDİ

Mart 2025'te KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü gelmiş, okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almamıştı.

Başörtülü öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi üzerine konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşınmış, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı'nın başörtüsü sorununu çözmek için getirdiği teklif üzerine yönetmelik değiştirilmişti.

Kıbrıs’ta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtüsünü çıkarması için şiddete maruz kalan lise öğrencisinden Emine Erdoğana mektup...Kıbrıs’ta 28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtüsünü çıkarması için şiddete maruz kalan lise öğrencisinden Emine Erdoğana mektup...


"ÜZERİME ÇULLANIP BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARDILAR"

Ağustos 2023'te KKTC Girne Anafartalar Lisesi'nde öğrenim gören Y.B. başörtüsünü çıkarması için şiddete maruz kalmış, yaşadığı zulmü bir mektupla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a anlatmıştı.



"Üzerime çullanıp başörtümü çıkardılar" diyen mağdur öğrencinin kaleminden dökülen satırlarda şu ifadeler yer aldı:

Ben Y. B. Bu yıl Girne Anafartalar Lisesi'nden mezun oldum. Siz benim örnek aldığım, annem gibi gördüğüm biri olduğunuz için yaşadığım travmayı size anlatmak istedim. 18 yaşını doldurduğum gün Rabbim'in emri gereği kapandım ve okul mezuniyet gecesine diplomamı almak için bu şekilde gittim. Ancak okul idarecileri ve bazı öğretmenler beni okuldan kovdu. Müdür muavini beni diplomamı almam için okula geri çağırdı ve diplomamı başörtülü alabilmem için tüm okula karşı durdu. Ama sınıf öğretmenim Gaye Kırcalılar ve idareci Zehra Kafesci üzerime çullanıp zorla başörtümü çıkardılar. Gözyaşlarım sel oldu ama yine de acımadılar. Ne olur bize yardım edin okullarımıza başörtülü gidebilelim."


AK Partiden KKTCdeki başörtüsü engeline sert tepki: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdirAK Partiden KKTCdeki başörtüsü engeline sert tepki: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir

