KKTC yargısında 28 Şubat izleri! Vesayetçi sendika istedi... AYM liselerde başörtüsünü yasakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ) nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakıldı. Nisan ayından beri yürürlükte olan karar vesayetçi Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından KKTC Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

KKTC bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmamıştı (Takvim.com.tr)



BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİNİN EĞİTİM HAKKI ENGELLENDİ



Mart 2025'te KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü gelmiş, okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almamıştı.



Başörtülü öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi üzerine konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşınmış, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı'nın başörtüsü sorununu çözmek için getirdiği teklif üzerine yönetmelik değiştirilmişti.



"ÜZERİME ÇULLANIP BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARDILAR"



Ağustos 2023'te KKTC Girne Anafartalar Lisesi'nde öğrenim gören Y.B. başörtüsünü çıkarması için şiddete maruz kalmış, yaşadığı zulmü bir mektupla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a anlatmıştı.







"Üzerime çullanıp başörtümü çıkardılar" diyen mağdur öğrencinin kaleminden dökülen satırlarda şu ifadeler yer aldı:

Ben Y. B. Bu yıl Girne Anafartalar Lisesi'nden mezun oldum. Siz benim örnek aldığım, annem gibi gördüğüm biri olduğunuz için yaşadığım travmayı size anlatmak istedim. 18 yaşını doldurduğum gün Rabbim'in emri gereği kapandım ve okul mezuniyet gecesine diplomamı almak için bu şekilde gittim. Ancak okul idarecileri ve bazı öğretmenler beni okuldan kovdu. Müdür muavini beni diplomamı almam için okula geri çağırdı ve diplomamı başörtülü alabilmem için tüm okula karşı durdu. Ama sınıf öğretmenim Gaye Kırcalılar ve idareci Zehra Kafesci üzerime çullanıp zorla başörtümü çıkardılar. Gözyaşlarım sel oldu ama yine de acımadılar. Ne olur bize yardım edin okullarımıza başörtülü gidebilelim."





