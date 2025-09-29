Başkan Erdoğan yine ilk sırada! Balkanlar'ın batısında en beğenilen lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerinde yapılan ankette, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en beğenilen lider olurken, en olumlu görüş bildirilen liderler arasında Karadağ'da ikinci, Sırbistan'da dördüncü sırada yer aldı.
Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da "Batı Balkanlar Bölgesel Anketi" yapıldı.
Vatandaşlarla yüz yüze yapılan ankette, "Ülkenizin doğru ya da yanlış yönde ilerlediğini mi düşünüyorsunuz?", "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Bugün Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Gelecekte ülkenizi yönetmesi için nasıl insanlara ihtiyacımız var?", "Ülkeniz için en önemli müttefik olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz?" ve "Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?" gibi sorular soruldu.
Ankete katılanların geneli, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ilgilenmesi gereken konunun "hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, yolsuzluk ve işsizlik" olduğunu aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN, BOSNA HERSEK, KOSOVA VE KUZEY MAKEDONYA'DA EN BEĞENİLEN LİDER
"Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?" sorusunda Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'da en çok olumlu görüş bildirilen lider oldu.
Bosna Hersek'te ankete katılanların yüzde 62'si Başkan Erdoğan hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını ifade ederken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yüzde 50 ile ikinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise yüzde 42 ile üçüncü sırada yer aldı.