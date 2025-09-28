Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin kişilik sağlık personeli alımının ilk aşamasında 19 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlattı.

Memişoğlu, ikinci aşamanın başladığını belirterek, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Bakan, sözleşmeli personel alımı için tercihlerin ÖSYM'nin resmî internet sitesinde yayımlanacak kılavuz üzerinden yapılacağını, sürekli işçi alımına ilişkin ilanların ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacağını kaydetti.

Memişoğlu, "Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.