Bugün Kütahya'da okullar tatil mi? 5,4'lük deprem sonrası Kütahya'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik son dakika açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Dün saat 12.59'da kaydedilen sarsıntı İstanbul başta olmak üzere Uşak, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde de hissedildi.

Bugün Kütahya'da okullar tatil mi? 5,4'lük deprem sonrası Kütahya'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik son dakika açıklama

Kütahya'nın Simav ilçesi 28 Eylül'de 5.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Şiddetli sarsıntının ardından gözler 29 Eylül'de eğitime devam edilip edilmeyeceğine çevrildi.

BUGÜN KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 12.59'da kaydedilirken, yer sarsıntısının 8,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Çevre İllerde de Hissedildi

Simav merkezli deprem, Kütahya'nın yanı sıra Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

Yerlikaya: Ekipler Saha Taramasında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

"Bize İntikal Eden Olumsuzluk Yok"

Kütahya Valisi Musa Işın, TRT Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak depreme ilişkin son durumu paylaştı. Ekiplerin sahada incelemelere başladığını belirten Işın, "Şu ana kadar saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Araştırmalarımız devam ediyor. Jandarmamız ve muhtarlarımızla irtibat halindeyiz." dedi.

Vali Işın, depremin kırsal bölgeler açısından önemli bir büyüklükte olduğuna dikkat çekerek, "Henüz erkenden bir şey söylemek doğru değil ama şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah herhangi bir hasarımız, can ve mal kaybımız olmaz diye ümit ediyoruz. Ekiplerimizin araştırmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede Daha Önce de Depremler Yaşandı

Vali Musa Işın, Simav'da geçmişte de benzer büyüklükte depremler yaşandığını hatırlattı. Daha önceki en büyük sarsıntının 4,6 büyüklüğünde olduğunu, 2011 yılında ise 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, ancak o depremde can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

