“ASIL TEHLİKE SİMAV FAYI ÜZERİNDE”

Kütahya’da meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, “Henüz Sındırgı civarındaki Simav civarındaki aktivite bitmiş değil. Bu yine 10 Ağustos’tan beri devam eden artçıların devamı bir deprem. Tabii 5,4 büyük. Çünkü Türkiye’de özellikle kırsal kesimde 5,4’e geldiği zaman hasarlar da meydana gelebiliyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Daha önce de söyledim bu Sındırgı civarındaki depremler şimdiye kadar karşılaştığımız depremler gibi değil. Bunların nedeni kısmen tektonik olsa da genel olarak magmatik bir mekanizmayla hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.



Bunu 6,1 depreminin artçısı olarak kabul edebiliriz. Ama artçılar bir çizgi üzerinde bir faya denk gelmiyor. Geniş bir alanda. Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir. Yoksa bunların seyri genellikle 4’e varan bazen 5’i ve üstünü bulan bugünkü depremde olduğu gibi bunlar yüzlerce binlerce olabilir. Oradaki enerji bu şekilde boşalabilir.



