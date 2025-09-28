Balıkesir Sındırgı merkezli depremler devam ederken Kütahya'nın Simav ilçesi 5.4'lük şiddetli bir depremle sallandı.
Deprem Balıkesir, Bursa, İzmir ve İstanbul ve çevre illerde hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Simav merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı. Buna göre depremin merkez üssü Simav.Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Sarsıntı yerin 8.46 km derinliğinde gerçekleşti.
BELEDİYE BİNASI HASAR ALDI!
Kütahya Hisarcık Belediye binası depremde zarar gördü.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kurum, "Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kütahya Simav’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" dedi.
AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA
AFAD: Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
"EKİPLERİMİZ SAHADA"
Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun "An itibarıyla olumsuz bir durum yok. Ekiplerimiz sahada" dedi.
“ASIL TEHLİKE SİMAV FAYI ÜZERİNDE”
Kütahya’da meydana gelen deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ersoy, “Henüz Sındırgı civarındaki Simav civarındaki aktivite bitmiş değil. Bu yine 10 Ağustos’tan beri devam eden artçıların devamı bir deprem. Tabii 5,4 büyük. Çünkü Türkiye’de özellikle kırsal kesimde 5,4’e geldiği zaman hasarlar da meydana gelebiliyor. Bunu dikkate almak gerekiyor. Daha önce de söyledim bu Sındırgı civarındaki depremler şimdiye kadar karşılaştığımız depremler gibi değil. Bunların nedeni kısmen tektonik olsa da genel olarak magmatik bir mekanizmayla hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.
Bunu 6,1 depreminin artçısı olarak kabul edebiliriz. Ama artçılar bir çizgi üzerinde bir faya denk gelmiyor. Geniş bir alanda. Bunlar yıkıcı depremler değil asıl tehlike Simav fayı üzerinde. Bir tektonik deprem bir fay üzerindeki depremi tetiklerse o tehlikeli olabilir. Yoksa bunların seyri genellikle 4’e varan bazen 5’i ve üstünü bulan bugünkü depremde olduğu gibi bunlar yüzlerce binlerce olabilir. Oradaki enerji bu şekilde boşalabilir.
HANGİ İLLER HİSSETTİ?
Kütahya'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi hisseden iller:
— İstanbul
— Kocaeli
— Bursa
— Balıkesir
— İzmir
— Manisa
— Uşak
— Eskişehir
— Denizli
— Aydın
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
5.4'lük deprem sonrası Simav'da artçı sarsıntı.
VALİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA
Kütahya Valisi Musa Işın, depremin ardından "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" dedi.
SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
DEPREMİN DETAYLARI
Simav merkezli depremin detayları şu şekilde:
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-28
Saat:12:59:15 TSİ
Enlem:39.22167 N
Boylam:28.99389 E
Derinlik:8.46 km