"Fay Hattı Doğuya Kaydı"

Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliğin sürekliliğine dikkat çekti. Pampal, daha önce kırılan Sındırgı fayının ardından kırılmaların doğuya, yani Simav'a doğru kaydığını vurguladı.

"6,1 büyüklüğündeki depremden sonra binlerce artçı yaşandı. Bunların arasında 5 büyüklüğüne ulaşan sarsıntılar da oldu. Bu tablo bize fay hattının geniş bir alana yayıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzman ayrıca, Batı Anadolu'dan İç Anadolu'ya uzanan fay zonunun oldukça kırılgan olduğuna işaret ederek, "Bu bölge 5-6 büyüklüğünde depremler üretmeye yatkın. Nadir de olsa 7'lik sarsıntılar meydana gelebilir. 7'nin üzerindeki bir deprem ise ülkemizde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." dedi.