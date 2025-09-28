PODCAST CANLI YAYIN

Bursa, İzmir, İstanbul, Kocaeli… Kütahya Simav fay hattı nerede, hangi iller için risk oluşturuyor? İşte 2025 AFAD güncel deprem haritası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren depremlerin ardından bu kez Kütahya'nın Simav ilçesi şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre merkez üssü Simav olan depremin büyüklüğü 5'in üzerinde ölçüldü. Yerin kilometrelerce altında gerçekleşen sarsıntı, kısa sürede geniş bir bölgede hissedildi. Simav'daki deprem, yalnızca Kütahya'yı değil; Balıkesir, Bursa, İzmir ve İstanbul'da da paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Batı Anadolu, Türkiye'nin en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor. Bu kuşağın merkezinde yer alan Kütahya, jeolojik yapısı ve fay hatlarıyla sık sık uzmanların dikkat çektiği illerden biri. Özellikle Simav ilçesinde son dönemde art arda yaşanan depremler hem bölge halkını tedirgin etti hem de Kütahya'daki fay hattı gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

5,4'LÜK SARSINTI

Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre yer sarsıntısının derinliği 8,46 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem İstanbul'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

"Fay Hattı Doğuya Kaydı"

Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki hareketliliğin sürekliliğine dikkat çekti. Pampal, daha önce kırılan Sındırgı fayının ardından kırılmaların doğuya, yani Simav'a doğru kaydığını vurguladı.

"6,1 büyüklüğündeki depremden sonra binlerce artçı yaşandı. Bunların arasında 5 büyüklüğüne ulaşan sarsıntılar da oldu. Bu tablo bize fay hattının geniş bir alana yayıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzman ayrıca, Batı Anadolu'dan İç Anadolu'ya uzanan fay zonunun oldukça kırılgan olduğuna işaret ederek, "Bu bölge 5-6 büyüklüğünde depremler üretmeye yatkın. Nadir de olsa 7'lik sarsıntılar meydana gelebilir. 7'nin üzerindeki bir deprem ise ülkemizde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." dedi.

Kütahya'da Deprem Riski: Fay Hatları Şehri Nasıl Kuşatıyor?

Kütahya, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alıyor. Bu bölge yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda yer kabuğundaki kırılgan yapısıyla da biliniyor. Deprem gerçeği burada gündelik hayatın sessiz eşlikçisi durumunda.

Simav Fayı: En kritik hatlardan biri

Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen Simav Fayı, bölgenin en aktif fay hatlarından biri olarak öne çıkıyor. Kuzeydoğu–güneydoğu doğrultusunda uzanan bu fay, geçmişte orta büyüklükte ama yıkıcı etkiler bırakabilen depremler üretmiş durumda.

Gediz ve Emet-Gediz Fayları: Zincirin diğer halkaları

Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen Gediz Fayı, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin aktif parçalarından biridir. Yine Gediz ile Emet arasında uzanan Emet-Gediz Fay Hattı da sismik hareketlilik açısından kritik bir konumda bulunuyor. Bu iki hat, bölgenin deprem riskini artıran önemli unsurlar arasında.

Kütahya Fayı: Merkeze yakın risk

Kütahya şehir merkezinin batısı ve kuzeydoğusundan geçen Kütahya Fayı, kent için doğrudan tehlike potansiyeli taşıyor. Küçük ölçekli gibi görünse de, merkezdeki yapılaşmayı doğrudan etkileme ihtimali nedeniyle dikkate değer.

Bölgeye yaklaşan dev: İzmir-Bursa Fayı

Kütahya sınırlarına kadar sokulan İzmir-Bursa Fayı, Batı Anadolu'nun en büyük kırık sistemlerinden biri. Bu fayın varlığı, Kütahya'daki diğer faylarla birlikte bölgedeki deprem olasılığını güçlendiriyor.

Hangi ilçeler daha güvenli?

Deprem riski Kütahya'nın genelinde hissedilirken, zemin yapısı bazı ilçeleri daha avantajlı kılıyor. Hisarcık ilçesi, sağlam zemin özellikleriyle yeni yerleşim planlarında öne çıkan bölgelerden biri. Simav'ın bazı kesimleri de benzer şekilde nispeten güvenli kabul edilse de, aktif fayların yakınlığı nedeniyle yapılaşmada titizlik şart.

2025 AFAD Deprem Haritası: Riskin En Düşük ve En Yüksek Olduğu İller Açıklandı

Türkiye'nin deprem gerçeğini gözler önüne seren 2025 yılı güncel AFAD Deprem Haritası yayımlandı. Yeni veriler, hangi şehirlerin büyük sarsıntılar için daha yüksek risk taşıdığını, hangilerinin ise görece daha güvenli bölgeler arasında olduğunu ortaya koyuyor.

En Düşük Riskli Bölgeler

AFAD'ın açıkladığı haritaya göre, bazı şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Bu illerde büyük bir depremin yaşanma ihtimali oldukça düşük:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde bulunuyor.

Niğde: Tamamı 4. ve 5. derece alanlarda.

Karaman: Türkiye'nin en düşük riskli illerinden.

Nevşehir: 4. derece deprem kuşağında.

Yozgat: Risk oranı 3. dereceye kadar düşüyor.

Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde yer alıyor.

Ankara: Başkent olmasına rağmen özellikle Etimesgut ve Mamak gibi bazı ilçeler 4. derece risk grubunda bulunuyor.

Güvenli Yapılaşma ve Düşük Sismik Aktivite

Deprem riski düşük olan iller sadece haritadaki dereceyle değil, aynı zamanda aktif fay hatlarına uzaklıklarıyla da öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu şehirler hem yapılaşma açısından daha güvenli hem de geçmişte sismik hareketliliği az bölgeler arasında:

Bartın: Fay hattına yaklaşık 132 kilometre uzaklıkta.

Zonguldak: 2. derece riskte olmasına rağmen sismik aktivite düşük.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz kıyısında, güvenli bölgeler arasında gösteriliyor.

Türkiye'de Deprem Riski Yüksek Olan İller

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'dır.