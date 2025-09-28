Bursa, İzmir, İstanbul, Kocaeli… Kütahya Simav fay hattı nerede, hangi iller için risk oluşturuyor? İşte 2025 AFAD güncel deprem haritası
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren depremlerin ardından bu kez Kütahya'nın Simav ilçesi şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre merkez üssü Simav olan depremin büyüklüğü 5'in üzerinde ölçüldü. Yerin kilometrelerce altında gerçekleşen sarsıntı, kısa sürede geniş bir bölgede hissedildi. Simav'daki deprem, yalnızca Kütahya'yı değil; Balıkesir, Bursa, İzmir ve İstanbul'da da paniğe neden oldu.
