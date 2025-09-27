Yasin yaşam savaşını kaybetti...

Aksaray'da hemşire Yasin Özdemir yönetimindeki motosiklet, Çaban O. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı. Savuran motosiklet yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Başında kask olan Yasin Özdemir, ağır yaralandı. Bu sırada, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan ve mesaisi bitip evine gitmek için yola çıkan Dr. Mutlu Ceyhun Altınkaya, kazayı görünce durup, sağlık görevlileri gelinceye kadar yaralı Yasin Özdemir'de müdahale etti. Özdemir, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisi gibi hemşire olan eşinin çalıştığı hastanede tedavi gören Yasin Özdemir, yaşamını yitirdi. Sürücü Çaban O. hakkında adli işlemin devam ettiği belirtildi



