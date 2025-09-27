PODCAST
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser vurgununda 5 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 08:04
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
