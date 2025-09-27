Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 27 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri, vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre 27 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul'un baraj doluluk oranları netleşti.

(İSKİ)

💧 27 Eylül 2025 İstanbul Baraj Doluluk Oranları

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı 27 Eylül Cumartesi günü yüzde 29,87 olarak ölçüldü. Önceki güne göre düşüş kaydedilen barajlarda doluluk oranları ise şöyle sıralandı:

🚰 Ömerli Barajı: %21,49

🚰 Darlık Barajı: %44,09