TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze açıklaması: Meclis 7 ortak bildiri yayımladı!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda soruları yanıtladı. (AA) Kurtulmuş, uluslararası kurullar, ihtisas komisyonları, dostluk grupları ve parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalara değinerek, şu bilgileri verdi: "Uluslararası parlamenter asamblelerinde toplam 222, ihtisas komisyonlarında toplam 95, dostluk gruplarında da toplam 47 dış ilişkiler faaliyeti gerçekleştirilmiş, ülkemizde de bu süre içerisinde 25 heyet ağırlanmıştır. Bendenizin Meclis Başkanı olarak 3. Yasama Yılı'nda gerçekleştirdiğim parlamenter diplomasi faaliyetlerine birkaç örnek vermek isterim. Bu kapsamda 11'i Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı, 77'si Meclis ve Senato Başkanı olmak üzere çeşitli düzeylerde 132 ikili görüşmeyi gerçekleştirdim. Altı ülkeye resmi ziyarette bulundum, ayrıca 19 ülkeden Meclis ve Senato Başkanı ise ülkemize resmi ziyarette bulundular. Ayrıca sekiz uluslararası toplantıya iştirak ettik. PAP Genel Kurulu, NATO Meclis Başkanları Zirvesi, P20 Meclis Başkanları Zirvesi gibi toplantılarda ülkemizin görüşlerini uluslararası camiaya aktarma fırsatını bulduk." "GAZZE VE FİLİSTİN DİPLOMASİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK" Kurtulmuş, TBMM'nin, 3. Yasama Yılı'nda da Gazze ve Filistin diplomasisi açısından önemli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Bu süre içerisinde hem benim hem komisyonlardaki arkadaşlarımızın dış ilişkilerdeki en önemli faaliyet alanlarından birisi de Filistin'in sesi, sözcüsü olmak, onların ihtiyaçlarını dünya kamuoyuna aktarmaktı." dedi. İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de gerçekleştirdiği vahşet ve Gazze halkına karşı uyguladığı soykırımın, TBMM Genel Kurulu'nda 7 ortak bildiriyle kınandığını anımsatan Kurtulmuş, ayrıca 29 Ağustos 2025'te olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere"nin, dünya kamuoyuna çok güçlü bir şekilde ilan edildiğini belirtti. TBMM Başkanlığının inisiyatifiyle oluşturulan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun dünyanın dört bir tarafından Filistin'e destek veren ülkelerin parlamentolarının da yer alacağı bir güçlü uluslararası platform haline dönüşmesi için çaba gösterdiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanan ve TBMM'de kamuoyuna tanıtılan Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı Raporu'nun, İsrail'in uluslararası mahkemelerde insanlık suçları dolayısıyla yargılanması süreçlerinde büyük bir delil olacağına inandığını kaydetti. TBMM'Yİ 335 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ TBMM'nin bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine hep açık tuttuğunu ve ciddi bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Kurtulmuş, "Bu yıl 335 bin kişi TBMM'yi ziyaret etmiş ve bunlara kabul ve yönlendirme hizmetleri sunulmuştur. Bunların içerisinde 137 bin kişiye de rehberlik hizmetleri sunulmuştur. Milletimiz tarafından ilgiyle takip edilen Birinci Meclis binamız ve Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan bina da bu yasama yılında 531 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir." bilgisini paylaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis TV'nin yayınları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilişkin de veriler paylaştı. TBMM'ye işçi alımında mülakatı kaldırarak sadece noter huzurunda kurayla alımlara devam ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, 2025 yılında 267 adayın noter huzurunda kura çekimiyle işe alındığını kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda soruları yanıtladı. (AA) MECLİS'TEKİ TASARRUF ÇALIŞMALARI Meclis'te tasarrufa yönelik çalışmaları anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle enerji verimliliğinin artırılması konusunda yapılan tasarruflar sonucu bu yıl 2,7 milyon liralık tasarruf sağlanmıştır. Yeni güneş enerjisi sistemlerinin devreye girmesiyle yılda 4,5 milyon lira sadece elektrik enerjisinden tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca çevre yönetimi ve sıfır atık projesi kapsamında da önemli adımlar atılmıştır ve çok ciddi tasarruflar sağlanmıştır. TBMM'de 'Dijital Parlamento ve Kağıtsız Parlamento'ya geçişte çok önemli adımlar atıldı. 176 milyon sayfa kağıt tasarruf edildi. Bu önemli bir tasarruftur ve fevkalade değerlidir." Kurtulmuş, uzun süreli çalışmalardan sonra TBMM Hastanesi'nin 3. basamak kamu hastanelerine doğrudan hasta gönderebilecek bir kurum hüviyeti kazandığını söyledi. Hastanenin alanında uzman ve güçlü doktor kadrosu ve sağlık ekipmanlarıyla hizmet verdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Sadece bir yıl içerisinde 112 acil ve polikliniklerimizden istifade eden insanların sayısı 165 bin kişidir, böylece TBMM Hastanesinin güçlenmesi de kurumsal kapasitesinin artırılmasının işaretlerinden birisidir. Gönlümüz şunu arzu eder; sağlık bakımından neredeyse burada yapılamayacak nitelikli ameliyatlar dışında önemli bir sağlık kuruluşu olarak Meclis'teki insanlara, milletvekillerimize hizmet versin ve buradan da 3. kademe hastanelerine doğrudan doğruya gönderilerek orada hizmetler gerçekleşsin." diye konuştu. KOMİSYONDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN DİNLENECEK Mİ?



Kurtulmuş, bilgilendirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan dinlenecek mi?" şeklindeki soru üzerine Kurtulmuş, "İlk andan itibaren komisyonumuzda oy birliğiyle aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyunun önünde açık bir şekilde cereyan ediyor. Bir toplantının dışında hiçbir toplantımız gizli olmadı. O da niteliği itibarıyla Milli İstihbarat Teşkilatının ve ilgili bakanlıkların dinlendiği toplantıydı. Dolayısıyla komisyonun herhangi bir konuda nasıl karar alacağı bellidir. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Komisyonun gündemine gelirse de nitelikli çoğunlukla bu karar komisyonda alınırsa komisyon buna karar verecek. Benim tek başıma komisyon başkanı olarak karar vereceğim bir konu değildir. Henüz komisyonun gündemine gelmemiştir." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, komisyonun çalışma takvimine ilişkin soruyu, "Başlangıçta 31 Aralık'ı nihai tarihi olarak koyduk. Eğer gerekirse ikişer aylık sürelerle de komisyonun çalışmalarını uzatma yetkisini komisyona verdik." diyerek yanıtladı. Çok hassas bir süreç yürüttüklerini kaydeden Kurtulmuş, "Beklentilerimin üstünde olumlu bir süreci sürdürüyoruz yani şeffaf, açık, bir başka ikinci bir gündemi olmadan, her şey komisyonda karar alınarak, müzakere edilerek devam ediliyor." dedi. Sürecin önemli hususiyetlerinden birisinin de toplumsal rızanın artırılması olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu süreçle ilgili dinlemelerde amacın, sadece belli fikirlerin ortaya çıkması değil aynı zamanda bunun toplumsal rızanın artırılmasına aracılık yapması olduğunu vurguladı. Kuruluşların komisyonda görüşlerini dile getirdikçe toplumsal rızanın da ciddi şekilde arttığını kaydeden Kurtulmuş, görüşlerini dile getiren sivil toplum kuruluşları ve bireylerin kendi çevrelerinde hassasiyetine uygun şekilde bu konuyu anlatmayı sürdürmelerini temenni ettiklerini söyledi. Hassas bir sürecin devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Ama aynı zamanda da elimizi çabuk tutmamız gereken bir süreçteyiz. Bölgedeki şartlar, uluslararası dengelerin çok sürat süratli bir şekilde değişmeye müsait yapısı, Türkiye'nin bu barış ve kardeşlik sürecini süratle nihayetlendirmesi gerektiğine işaret ediyor." diye konuştu. Bir taraftan herkesi dinleyerek toplumsal rızayı çoğaltmak, diğer taraftan da ellerini çabuk tutmak durumunda olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu, öyle bir süreç ki terazinin iki ucunu da çok hassas bir şekilde dengede tutmanız lazım. Bir tarafta Kürtlerin haklarını ve onurlarını dikkate alacaksınız, diğer tarafta da Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hassasiyetlerini ve gururunu dikkate alacaksınız. Dolayısıyla bu dengeleri gözeterek şu ana kadar getirildi." değerlendirmesinde bulundu. Kurtulmuş, "Buradaki çok önemli noktalardan birisi de İmralı'nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde terör örgütünün sembolik olarak Süleymaniye'de yaptığı silah yakma töreninin gereğinin devam ettirilmesi, örgütün silahsızlanmayı sürdürmesi ve yine İmralı'nın yaptığı açıklama gereği sadece Türkiye sınırları içerisinde değil Türkiye sınırları dışında da bütün bileşenleriyle birlikte örgütün kendisini feshettiğini ortaya koyması ile birlikte sürecin çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda soruları yanıtladı. (AA) "MECLİS KOMİSYONU OLARAK GÖZLEMCİ OLABİLİRİZ, DURUMA VAZİYET EDEBİLİRİZ" TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilgili kurumların, terör örgütünün silah bırakma süreciyle ilgili bilgilendirme yapıp yapmadığına yönelik soru üzerine, "Burada çatışma çözümleri üzerinde söz alan, dünya örneklerini bilen öğretim üyesi arkadaşlarımız da ifade ettiler. Bizim şu anda Türkiye'de geldiğimiz nokta, başka örneklere baktığınız zaman 5 ile 9 yıl arasında gelinen noktadır yani fevkalade değerlidir, önemlidir." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, silahların tamamen bırakılması ve Türkiye için silahlı çatışma döneminin bütünüyle geride kalmış olmasının da en hassas hususlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Takdir edersiniz ki örgütün gerçekten kendini feshettiğinin, silahları bütünüyle bıraktığının tespiti TBMM'nin yapacağı bir şey değil. TBMM, bu sürece sadece vaziyet edebilir." diye konuştu. Saha tespitlerini, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere terörle mücadele ile ilgili güvenlik kurumlarının yapacaklarını anlatan Kurtulmuş, "Bunlar, yine devletin ilgili güvenlik kurumu tarafından tespit edilir, kayıt altına alınır, örgütün bütünüyle silah bıraktığı ve fesih sürecinin tamamlandığı ortaya konulursa bu süreçlerin hepsinde Meclis Komisyonu olarak biz, tabiri caizse gözlemci olabiliriz, duruma vaziyet edebiliriz ama nerede, kim, kaç tane silah bıraktı, bu bizim işimiz değil. Bunu takip etmek, bizim açımızdan mümkün de değil." şeklinde konuştu. Bunun bir devlet politikası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, devletin bütün kurumlarının da kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini ve kısa sürede sonuç alacak noktaya gelineceğini söyledi. "PEDALIN DİĞER AYAĞININ DA ÇALIŞMASI LAZIM" TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını tamamlanmasının ardından hazırlanması beklenen yasal düzenlemelere ilişkin soru üzerine, bu tür çatışma çözümlerinde başarının, "pedal çevirme metaforu" ile anlatıldığını söyledi. Kurtulmuş, "TBMM'nin bütün bu çalışmaların hepsini yapması birkaç gün içerisinde tamamlanabilir ama sonuçta pedalın diğer ayağının da çalışması lazım." ifadesini kullandı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını hatırlatan Kurtulmuş, "Dolayısıyla o ayağın da başta ilan edilenlerin yerine getirildiğinin ortaya konulması lazım. Böylece iki ayak beraber yürürse bu pedal çevrilebilir yoksa sadece Meclise birtakım görevler verip, tayin edip, o görevlerin üzerinden bu süreci konuşmak doğru olmaz kanaatindeyim." görüşünü paylaştı. Komisyonda izlenecek yolu anlatan Kurtulmuş, komisyon üyesi milletvekillerinin her birinin kendi tekliflerini gündeme getireceklerini ve komisyonun kendi içinde yapacağı toplantılarla bununla ilgili çerçevenin oluşturulacağını söyledi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun herhangi bir yasa hazırlamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, temel vazifesinin sürecin başarıyla tamamlanmasını takip ve kontrol etmek, burada öncülük yapmak ve sonuçta bir ana çerçeveyi TBMM'ye sunmak olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bunu komisyonun nihai raporuyla diğer konuların hepsini de bunun içerisinde derç ederek sunacağız." bilgisini verdi. Yasa çıkarmanın, TBMM'nin sorumluluğu altında olduğunu belirten Kurtulmuş, "Zaten buradaki partilerin hepsi anlaşarak bir ana çerçeve ortaya koydukları takdirde ki inşallah öyle olacak, o zaman herhangi bir konuda yasa çıkarılması fevkalade kolay olacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde ilgili yasalar çıkacaktır." dedi. "DÜNYA DENGELERİ BAKIMINDAN DA ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesine ilişkin soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: "Fevkalade önemli bir ziyaretti. Tarihi bir gelişmeydi. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Trump'la görüşmesi değil Cumhurbaşkanı'mızın New York çalışmalarının tamamını, Genel Kurul konuşması, Gazze Özel Oturumundaki konuşması, Trump'la beraber Müslüman ülke liderleriyle birlikte yaptığı görüşmelerin hepsini bir bütün olarak gördüğümüzde ve son dünkü Trump görüşmesinde bizim açımızdan oldukça olumlu bir sonucun ortaya çıktığını söylemek mümkündür." Bu görüşme, Türk-Amerikan ilişkileri, hem bölgedeki dengeler ve denklemler bakımından Türkiye'ye ümit ediyorum ki yeni kapılar açacaktır. Yeni adımlar atılmasına vesile olacaktır. Bu görüşmeden dışarıya yansıyan olumlu havanın uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla bölge ülkelerinden birisi yani Müslüman ülkelerden birisinin lideriyle yapmış olduğu bu kadar samimi bir görüşmenin, ben dünya dengeleri bakımından da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonuçları iyi olur. Yeni bir dönemdir, o açık görünüyor. Türkiye olarak da Türkiye'nin bölgesel anlamdaki etkisini artıran bir toplantı olduğunu görüyoruz. Bu toplantıda konuşulanların bundan sonra çok sıkı takip edilmesi ve sonuçlarının alınması gerektiğini önemli görüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Suriye politikaları konusunda göstermiş olduğu liderliğe atıfta bulunarak hatta biraz da abartılı bir cümleyle, 'Suriye'yi siz aldınız.' şeklindeki açıklaması, aslında Türkiye'nin Suriye konusunda özellikle geçmiş dönemlerde Suriyeli siviller konusunda yapmış olduğu büyük katkıları ifade eden bir açıklamadır. Ümit ederim, başta Suriye'deki dengeler olmak üzere bu toplantı, bu görüşme, bölgedeki bütün problemli alanlarda bizim lehimize bir gelişmenin sağlanmasına vesile olur."