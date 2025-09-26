Bayraktar KIZILELMA'dan TOLUN mühimmatı ile uçtu: "Sadece bir başlangıç... Devamı gelecek"

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez mühimmatlı uçuşu paylaşıldı. (AA)

TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA'nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir.

Bu başarıda emeği geçen Baykar ve ASELSAN firmalarımızı, projeye alın ve akıl teri ile değer katan tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyor; milletimizin evlatları tarafından geliştirilen bu kabiliyetin, tam bağımsız savunma sanayiimizin neferlerine hayırlı olmasını diliyorum.