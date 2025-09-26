Başkan Erdoğan sosyal medya platformu X'ten Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38’inci yılını kutladı

Başkan Erdoğan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda:
"Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millîleştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum."
