Başına poşet geçirip ayağını kırdılar!

Samsun'da özel bir okulda öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi Yasin Ay, akran zorbalığına uğradı. Yasin Eren İddiaya göre, 2 arkadaşı tarafından başına poşet geçirildi. Ayağı kırıldı. Baba Adem Ay, "Oğlum teneffüs saatinde şiddet gördü. Çocuğumu okula gönderiyorum, başına poşet geçiriliyor, ayağı kırılıyor. 17 dikiş atıldı. Suç duyurusunda bulundum. Özel bir okulda, ders saatleri içinde böyle bir olayın meydana gelmesi, okulun öğretmen ve idarecilerinin tedbir almaması ve olaydan sonraki duyarsızlıkları utanç verici. Şiddet uygulayan öğrenciler hakkında ne idari ne disiplin işlemi yapılmadı. Üstelik hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi davranan okul yöneticileri söylemekten utanacağım konuşmalar yaptı. Okul hakkında da gerekli şikayetlerde bulunacağım" dedi.