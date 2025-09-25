PODCAST CANLI YAYIN

Van'da aile katliamı! Barışmaya çağırdıkları anne ve 2 çocuğunu öldürdüler!

Van'ın Gürpınar ilçesinde husumetli aileler arasındaki kavga kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, husumeti barışla sonlandırmak için çağrılan anne ve 2 oğlu silahla vurularak öldürüldü.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da aile katliamı! Barışmaya çağırdıkları anne ve 2 çocuğunu öldürdüler!

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti barışla sonlandırmak için çağrılan anne ve 2 oğlu silahla vurularak öldürüldü.

OLAY NASIL MEDYANA GELDİ?

Edinilen bilgiye göre. olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan'a (45) ateş açıldı.

4 GÖZALTI!

Anne ve 2 oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü başlatıldığı belirtildi.

