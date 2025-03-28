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AK Parti'den KKTC'deki başörtüsü engeline sert tepki: "Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir." dedi.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 19:15 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 19:26
AK Parti’den KKTC’deki başörtüsü engeline sert tepki: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesine sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ömer Çelik'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)


Çelik'in sosyal medya paylaşımı:

KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.

KKTC'de başörtüsü engeli!

Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir.

Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar.

Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz.

Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır.

Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır.

Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir.

KKTC bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmadı. (Ekran görüntüsü)KKTC bir kız öğrenci başörtüsüyle okula alınmadı. (Ekran görüntüsü)

KKTC'DE BAŞÖRTÜSÜ ENGELİ
İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrenci, başörtüsüyle okula alınmadı. Öğrencinin girişini engelleyenlerin Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve okul öğretmenleri olduğu bildirildi.

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