81 ilde ruhsatsız silah operasyonu! 2 bin 82 şüpheliye işlem yapıldı!

81 ilde ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 82 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda detaylandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftada 81 ilde ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 82 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 766 ruhsatsız tabanca, 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği, 24 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1867 silah ele geçirildi. 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız silahı yalnızca bir 'yasa ihlali' olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini belirten Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Bu kabine dönemimizde düzenlenen operasyonlarımızda toplam; 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silah ele geçirildi. 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."

