Türk bilim insanlarından sağlıkta çığır açan buluş: Mikroplara karşı kalkan oluşturan kaplama

Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, yüzeylerde mikropların tutunmasını engelleyen bir kaplama malzemesi geliştirerek enfeksiyon riskini azaltacak önemli bir buluşa imza attı.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, insanların temas ettiği yüzeyleri daha güvenli hale getirecek bir kaplama malzemesi geliştirerek önemli bir buluşa imza attı. Bu malzeme, mikropların yüzeye tutunmasını engelleyerek yayılmalarını durduruyor.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "Bu kaplama insan sağlığına zarar vermeden mikropları etkisiz hale getiriyor. Evlerde, okullarda, toplu taşıma araçlarında, ofislerde, hastanelerde kullanılabilir. Yüzeylerden bulaşan hastalıkların azalmasına, enfeksiyon riskinin düşmesine katkı sağlayacak. En önemlisi de toplumun daha güvenli ortamda yaşamasını mümkün kılacak" dedi. Bu buluş, 2012'de başlatılan ve yüzey kaynaklı bulaşmaların önlenmesine odaklanan uzun soluklu bir araştırma sürecinin sonucu. Özellikle kalabalık alanlarda bulaşan mikroplar, hastalıkların yayılmasında önemli rol oynuyor. Pandemi süreci, bu tür çözümlerin ne kadar gerekli olduğunu açıkça gösterdi.

