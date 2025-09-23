Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı ortaya çıktı: Eski sekreterim uygunsuz görüntülerimi sattı!

Investco Holding yetkilisi 19 şüpheli gözaltına alındı.





MANİPÜLASYONDAN YASAK AŞK ÇIKTI!

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporlar ve şüpheli beyanları doğrultusunda gözaltına alınan Nihat Özçelik aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan etti. Hakkında ki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri Sibel İ.'yi sorumlu tuttu.



Özçelik, "Sibel, benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum. Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklaması yaptı.