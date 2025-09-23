Dünya lideri Filistin için kürsüde! Başkan Erdoğan BM’de dakikalarca alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15. kez çıktığı ve bu kez Filistin için bulunduğunu söylediği Birleşmi Milletler kürsüsünde dakikalarca alkışlandı.

BM kürsüsünde ve diğer tüm platformlarda Gazze 'nin yanında olduğunu açıkça vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerine "Biz, bugün, bu kürsüde, kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de için bulunuyoruz." diyerek başladı.

Başkan Erdoğan, AA

Başkan Erdoğan Filistin Devletini tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ederken henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

BM kürsüsünde bir kez daha mazlum halkların yanında olduğunu açıkça vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerini "Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR!" demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil; onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür." diyerek tamamladı.