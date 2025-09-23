PODCAST CANLI YAYIN

Dünya lideri Filistin için kürsüde! Başkan Erdoğan BM’de dakikalarca alkışlandı

Filistin için BM kürsüsüne çıkan ve tüm dünyanın önünde bir kez daha mazlum halklara desteğini yineleyerek “Dünya 5’ten büyüktür diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta konuşmasına başlarken salonda dakikalarca alkışlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15. kez çıktığı ve bu kez Filistin için bulunduğunu söylediği Birleşmi Milletler kürsüsünde dakikalarca alkışlandı.

BM 80. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Başkan Erdoğan, dakikalarca coşkuyla alkışlandı.

"FİLİSTİN HALKI İÇİN BURADAYIZ"

BM kürsüsünde ve diğer tüm platformlarda Gazze'nin yanında olduğunu açıkça vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerine "Biz, bugün, bu kürsüde, kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de için bulunuyoruz." diyerek başladı.

Başkan Erdoğan Filistin Devletini tanıyacağını açıklayan tüm ülkelere teşekkür ederken henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

BM kürsüsünde bir kez daha mazlum halkların yanında olduğunu açıkça vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerini "Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR!" demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil; onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür." diyerek tamamladı.

