Başkan Erdoğan BM salonunda konuşması öncesinde dakikalarca alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı için kürsüye geldiği sırada dakikalarca alkışlandı.

Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
Elazığ'da TIR refüje çarpıp devrildi
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!

