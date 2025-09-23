PODCAST CANLI YAYIN

Buca'da çöp dağları

CHP’li Buca Belediyesi, hizmet etmeyi unuttu. İlçede çöp dağları oluştu. Vatandaşlar, çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi

Giriş Tarihi:
Buca'da çöp dağları
CHP'li Buca Belediyesi, hizmette sınıfta kaldı. Sokaklarda çöpler toplanmadı. Vatandaşlar, isyan bayrağı açtı. Sokaklarda biriken çöpler ve yaydığı kötü kokular nedeniyle yetkililere çağrı yaptı. Özellikle Adatepe Mahallesi'nde sorunun giderek büyüdüğü anlaşıldı. İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını ve Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını anlattı. Köktürk, "Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum" diyerek duruma tepki gösterdi. Emrecan Altuğ ise, biriken çöplerin sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu savundu. Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz" dedi.


EN YÜKSEK BORÇ İZMİR'E AİT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borcu olan belediyelerle ilgili konuştu: En borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Borç 15 milyar TL'ye yaklaştı. 11 milyarını yapılandırdık ama yine de en borçlu belediye İzmir.

'MOBBİNG YAPTILAR'
İzbeton'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi, 2. kez hakim karşısına çıktı. 54 tutuksuz sanık savunma yaptı. Kooperatif adına inşaatı yapan Ahmet Kantek, "Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından mobbinge uğradık. Çimentonun rengini beğenmedikleri için 45 gün durduk" dedi.

PES DOĞRUSU: 45 BİN TL FATURA!
İzmir Buca'da iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası geldi. A Haber'e konuşan mağdur aile, "Annemle birlikte yaşıyorum. 8 günlük bir faturaymış. 'Bunu ödeyeceksiniz, ödemezseniz faiz işler. Tüketici Mahkemesi'ne giderseniz bu faizlerle beraber hepsini size ödetiriz' diyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Türk Telekom
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"
Dünya Filistin'i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Sergen Yalçın'dan şok sözler: "Bundan sonra oynamayan gider"
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz'dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
2025 Ballon d'Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele'nin
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif'le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!