Buca'da çöp dağları

CHP'li Buca Belediyesi, hizmette sınıfta kaldı. Sokaklarda çöpler toplanmadı. Vatandaşlar, isyan bayrağı açtı. Sokaklarda biriken çöpler ve yaydığı kötü kokular nedeniyle yetkililere çağrı yaptı. Özellikle Adatepe Mahallesi'nde sorunun giderek büyüdüğü anlaşıldı. İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını ve Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını anlattı. Köktürk, "Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum" diyerek duruma tepki gösterdi. Emrecan Altuğ ise, biriken çöplerin sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu savundu. Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz" dedi.
EN YÜKSEK BORÇ İZMİR'E AİT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borcu olan belediyelerle ilgili konuştu: En borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Borç 15 milyar TL'ye yaklaştı. 11 milyarını yapılandırdık ama yine de en borçlu belediye İzmir.
'MOBBİNG YAPTILAR'
İzbeton'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi, 2. kez hakim karşısına çıktı. 54 tutuksuz sanık savunma yaptı. Kooperatif adına inşaatı yapan Ahmet Kantek, "Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından mobbinge uğradık. Çimentonun rengini beğenmedikleri için 45 gün durduk" dedi.
PES DOĞRUSU: 45 BİN TL FATURA!
İzmir Buca'da iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası geldi. A Haber'e konuşan mağdur aile, "Annemle birlikte yaşıyorum. 8 günlük bir faturaymış. 'Bunu ödeyeceksiniz, ödemezseniz faiz işler. Tüketici Mahkemesi'ne giderseniz bu faizlerle beraber hepsini size ödetiriz' diyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.
