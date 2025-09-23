PODCAST CANLI YAYIN

Adana'da FETÖ'ye operasyon! Ahmet Sert paketlendi

Adana'da FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert, saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı. ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da belirlenen Ahmet Sert tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana'da FETÖ'ye operasyon! Ahmet Sert paketlendi

Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (53), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert'in yakalanması için çalışma başlattı.

BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ
Ekipler, hakkında 6 yıl önce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert'in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Sert'in, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.

FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (fotoğrafta), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı (Fotoğraf: DHA)FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (fotoğrafta), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı (Fotoğraf: DHA)

Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Sert'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Türk Telekom
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: "Trump ile kritik konuları görüşeceğiz"
Dünya Filistin'i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan'dan Türk Yatırım Konferansı'nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! "Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor"
Sergen Yalçın'dan şok sözler: "Bundan sonra oynamayan gider"
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz'dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze'de katliam yapan İsrail'i korudu Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı yaptı!