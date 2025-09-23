Adana'da FETÖ'ye operasyon! Ahmet Sert paketlendi

Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (53), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına faaliyet gösterip, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert'in yakalanması için çalışma başlattı.

BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Ekipler, hakkında 6 yıl önce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert'in Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin, hakkında teşhis ve ifade verdiği Sert'in, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.

FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Ahmet Sert (fotoğrafta), saklandığı apartman dairesine yapılan baskında yakalandı (Fotoğraf: DHA)

Polis, belirlenen adrese yaptığı operasyonda Sert'i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sert, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.