CHP'li İzmir Karşıyaka belediyesi işçilerin maaşlarını ödemedi: Çalışanlar grev kararı verdi

Karşıyaka Belediyesi 'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi ve Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son vermesinin ardından ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, dün yeniden iş bırakma eylemi başlattı. SOMUT BİR ADIM ATILMADI DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, "Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara ile Karşıyaka Belediyesi Yıldız İşçimenler Ünsal'ı, Hukuk Sorumlusu Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kocaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak ödemelerle ilgili somut bir adım olmadığını gözlemledik" dedi.

'ÇÖZÜM ODAKLI OLANA KADAR EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK'

Ödemelere ilişkin bir planlarının olmadığını gözlemlediklerini söyleyen Akdoğan, "Bu nedenle dün akşam saat 19.30 itibarıyla temizlik işleri gece vardiyasından başlayarak, tüm müdürlüklere devam eden bir iş bırakma eyleminde olacağız. Çözüm odaklı olana kadar eylemimiz devam edecek. Diğer türlü geri adım atmayacağız. Kent A.Ş. şirketinde yaklaşık 580 çalışan arkadaşımıza nisan ayı maaşlarından 6 bin TL yatırıldı. Nisan tamamlanmadı, mayıs ile eylül ayı arasındaki hiçbir maaşımız yok. 2024 yılına ait 3 aylık toplu iş sözleşmesi farkları yok. Personel A.Ş.'de çalışan yaklaşık bin 200 civarında arkadaşımızın ağustos ayı maaşları yatırılmadı, eylül ayı maaşlarının yatıp yatmayacağı daha belirsiz ve 2024 yılına ait 4 aylık toplu iş sözleşme farkları yatırılmadı" diye konuştu.



