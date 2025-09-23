Ramazan Bayramı 2026 tarihleri: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı hangi tarihte?

Planlarınızı yaparken dikkat! 2026 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu ile birleşerek ve sadece bir gün izin kullanılarak çalışanlara tam 9 günlük bir tatil fırsatı sunma potansiyeli taşıyor. Bu haber o mükemmel tatil planını yapmanız için kilit rol oynayacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) 2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 🔸Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.