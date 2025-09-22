Rize'de sel ve heyelanın izleri kapanıyor: 3 gündür kapalı olan Çamlıhemşin-Ayder karayolu ulaşıma açıldı

Rize'de 20 Eylül günü gece şiddetli yağışlar sonrasında oluşan heyelan ve seller sonrasında ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder karayolu 3. gününde ulaşıma açıldı.

YOĞUN ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE SONUÇ VERDİ

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkiledi.Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na giden yol da heyelan nedeniyle koparak dere sularına karıştı.

Yaylaya olan ulaşımın kapanmasıyla otellerde konaklayan 800 turist ile birlikte çalışanlar ve yerli vatandaşlar yaylada mahsur kaldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yıkılan yolun yeniden yapılabilmesi için bölgeye deniz dolgusunda kullanılan x blok ve antifer bloklar getirerek yol açma çalışması başlattı.

Yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi inşaatından taşınan bloklar dereye yerleştirilerek dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Yağışın dün öğleden sonra durması ve Fırtına Deresi'nin su seviyesinin de düşmesi ile birlikte yapılan çalışmalar sonrasında derenin bir bölümü doldurularak yol bugün öğleden sonra ulaşıma açıldı.

Sel ve heyelanlar nedeniyle 3 gündür kapalı olan Çamlıhemşin-Ayder karayolu ulaşıma açıldı(IHA)



"ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Ayder Yaylası'ndaki vatandaşların bir kısmı sabah saatlerinde askeri helikopterle tahliye edilirken, büyük bölümü de araçları ile yolu kullanarak sahil kesimine ulaştı.

Muğla ve İstanbul'dan bölgeyi gezmeye gelen ve yaylada sel ve heyelanlar nedeniyle ailesi ile birlikte mahsur kalan Hıdır Yıldız (60) 3 gündür yollarının kapalı olduğunu belirterek "Ben Tunceliliyim, bizim oralarda da dereler var ama böylesini görmedik. Çok büyük bir afet olmuş. Sel yukarı kesimlerde yol falan bırakmamış, her yeri yerle bir etmiş. Ekiplerin bu kadar yoğun çalışması olmasa biz belki de 4-5 gün daha buradaydık. Yolu kısa sürede yapıp trafiğe açan yetkililere teşekkür ederiz" dedi.

Osman Çolak ise son yılların en büyük afetini yaşadıklarını, zor bir coğrafyada yaşadıklarını ifade ederek "Devletimiz kendisini her alanda hissettirdi, vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Bu şartlarda bu çalışma çok kıymetli. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

