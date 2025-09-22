PODCAST CANLI YAYIN

Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi

Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı müstehcen sözleriyle tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını zedeleyip gençleri olumsuz etkilediği gerekçesiyle erişim engeli için mahkemeye başvurdu. Vatandaşlar CİMER'e yağdırdığı şikayetlerle "örf ve adete aykırı" diye tepki gösterirken İçişleri Bakanlığı da TCK'nın 226. maddesiyle suç duyurusu yaptı. Bugün Mabel Matiz sahne adıyla bilinen Fatih Karaca, polis eşliğinde ifade vermeye gitti. Daha önce sahnede şarkısında müstehcen ifadeler olduğuna dair annesinden uyarı aldığını itiraf eden Matiz ifadesinde "Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır." savunmasını yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında Mabel Matiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol getirildiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi

LGBT sapkınlığı, aile kurumunu baltalayan bir tehlike olarak, sahte sanat kılıfıyla topluma dayatılmaya sürdürülürken, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı bu skandalın son örneği oldu.

Müstehcenlik barındıran sözler vatandaşın tepkisi çekerken bakanlıklar harekete geçti.

Mabel Matiz Adliye'de!

BAKANLIKLARDAN PEŞ PEŞE KARARLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Mabel Matizin Perperişan şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: Sözler müstehcen değil mi? | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunduMabel Matizin Perperişan şarkısına erişim engeli talebi! Sahnede anne itirafı: Sözler müstehcen değil mi? | İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

17 Eylül'de Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı da 18 Eylül'de Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıkntan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

1 SAAT İFADE VERDİ
Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye gitti.

Yaklaşık 1 saat süren ifade verme işleminin ardından şarkıcı adliyeden açıklama yapmadan ayrıldı.

'MÜSTEHCENLİK İÇEREN BİR KASIT YA DA AMAÇ BULUNMAMAKTADIR'
Mabel Matiz savcılıkta verdiği ifadesinde, "Perperişan isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram ve YouTube adresimden, benim rızamla ben ve ekibim yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da aynı amaçla yazdım" ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz, 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerine ilişkin 'müstehcenlik' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi (Fotoğraf: İHA)Mabel Matiz, 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerine ilişkin 'müstehcenlik' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi (Fotoğraf: İHA)


Matiz ifadesinin devamında şu iddialarda bulundu:

"Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

''Sözler biraz müstehcen mi?''

ANNESİNİN UYARDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
LGBT sapkınlığına verdiği destekle bilinen Matiz bir konserinde ahlak dışı şarkıya annesinin de, "Sözler biraz müstehcen değil mi?" tepki gösterdiğini itiraf etmişti.

Toplumun değerlerini gözardı eden Matiz annesinin, "Sözler biraz müstehcen mi?" dediğini ancak kendisinin bunu dikkate almadığını dile getirmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ABD merkezli Newsweek'e yazdı: "Filistin'i tanımak işgale karşı en güçlü cevaptır"
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Türk Telekom
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! RTÜK hesabını soracak
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
58 yıl aradan sonra BM’de konuşacak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıktı duruşma 23 Şubat'a ertelendi
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi