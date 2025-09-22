Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Sahnede itiraf etti adliyede kıvırdı | Yurt dışı yasağı getirildi

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı da 18 Eylül'de Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıkntan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

1 SAAT İFADE VERDİ

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye gitti.

Yaklaşık 1 saat süren ifade verme işleminin ardından şarkıcı adliyeden açıklama yapmadan ayrıldı.

'MÜSTEHCENLİK İÇEREN BİR KASIT YA DA AMAÇ BULUNMAMAKTADIR'

Mabel Matiz savcılıkta verdiği ifadesinde, "Perperişan isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram ve YouTube adresimden, benim rızamla ben ve ekibim yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da aynı amaçla yazdım" ifadelerini kullandı.