8 bin doğum inceleniyor! Erken doğum iddiaları

İstanbul Sancaktepe’de iddialar üzerine 8 bin doğum inceleniyor; hastanede izinsiz ilaç kullanımı ve erken doğumlar iddiasıyla soruşturma başlatıldı, kadın doğum birimleri kapatıldı.

İstanbul Sancaktepe'de Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. Şikâyetlerde muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı iddia edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi.

