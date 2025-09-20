CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta 'demokrasi' naraları attı. Ama parti içindeki eleştirilere kulaklarını tıkadı. Şaibe davası açanları bir bir disipline yolladı.
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından, Mustafa Yavuz, Deniz Bakır, Remzi Gökbulak, Mehmet Çoban, Zeynel Kızılkaya ile Özgür Çelik için ihraç süreci başlattı.
İşte CHP'de partiden atılanlar
CHP’de eleştiriye tahammül kalmadı. Özel şaibeleri ihbar eden herkes partiden attı...
