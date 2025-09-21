İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından önce gasbedildi, sonra silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı Sancar, kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan 6 Ağustos'ta da yine Beyoğlu'nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan Kırdı'yı (27) ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırdı, "Bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü" dedi.
Taksici Ali Sancar, arabasına aldığı müşterisi tarafından silahla öldürüldü.
Taksici Oğuzhan Kırdı, 16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklandı.
Beyoğlu’nda taksicilere art arda saldırılar: Biri hayatını kaybetti biri yaralı kurtuldu
İstanbul Beyoğlu’nda önceki gün taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından gasbedildikten sonra silahla vurularak hayatını kaybetti. 6 Ağustos’ta ise 16 yaşındaki B.A.K., müşteri gibi bindiği takside şoför Oğuzhan Kırdı’yı ensesinden bıçakladı. Kırdı saldırıdan yaralı kurtulurken, saldırgan kısa sürede yakalandı.
Giriş Tarihi:
İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından önce gasbedildi, sonra silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı Sancar, kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan 6 Ağustos'ta da yine Beyoğlu'nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan Kırdı'yı (27) ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırdı, "Bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü" dedi.