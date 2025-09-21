Beyoğlu’nda taksicilere art arda saldırılar: Biri hayatını kaybetti biri yaralı kurtuldu

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşteri tarafından önce gasbedildi, sonra silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı Sancar, kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan 6 Ağustos'ta da yine Beyoğlu'nda 16 yaşındaki B.A.K., müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuzhan Kırdı'yı (27) ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanını ve taksiyi gasbetmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırdı, "Bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü" dedi.



