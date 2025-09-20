Turistik Karaelmas Ekspresi sonbahar seferlerine başlıyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara–Zonguldak–Ankara hattında işletilen Özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Trenin, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) iş birliğiyle işletildiğini kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda üçlü bir protokol imzalandığını ifade etti. "Toplam yedi vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz 1 yemekli ve 6 yataklı vagona sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara–Zonguldak güzergâhında Karabük/Yeşilyenice'de; Zonguldak–Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak." ifadelerini kullandı.

