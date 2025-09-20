Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Buna göre; Edirne'de bir şehit ailesinin, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldığı ihbar edildi.