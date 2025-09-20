PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Buna göre; Edirne'de bir şehit ailesinin, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldığı ihbar edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X)

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubelerinin koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

