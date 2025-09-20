PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Dolandırıcılardan yaşlı kadına şoke eden sözler!

İstanbul'da 69 yaşındaki Nuriye Nevra O., kendisini MİT Daire Başkanı olarak tanıtıp 'FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz' diyen tele-dolandırıcıya 20 milyon lirasını kaptırdı. Yakalanan şüpheli Bozan Y. hakkında savcılık 14 yıla kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan dolandırıcıların mağdur kadına, “Parayı sizden almaya gelecek arkadaşın tipi biraz bozuk, ondan korkmayın” dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden Nuriye Nevra O.'ya telefonla ulaşan dolandırıcılar, "ByLock kullanıyorsunuz. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz. Hakkınızda dava açılmış ama biz sizin mağdur olduğunuzu biliyoruz. Ehliyet ve kimlik bilgileriniz kopyalanmış. Bu işlemi yapan kişiler sizin üzerinizden para aklama yapacak" gibi yalanlar söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı kadından sözde mağdur olmaması ve onu korumaları karşılığında sahip olduğu paraları almaları gerektiğini söyledi.
"TİPİ BOZUK KORKMANIZA GEREK YOK"

Dolandırıcılar, "Paraları poşete koyun. Sokağa çıkın. Baharistan Sokak ve Gazievrenos Caddesi kesişimine getirin. Oraya tipsiz bir arkadaşımız gelecek. Arkadaşın tipi biraz bozuk. Korkmanıza çekinmenize gerek yok." dedi. Dolandırıcılara kanan Nuriye Nevra O., iki ayrı günde buluştuğu şüphelilere yaklaşık 20 milyon TL parayı elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın dolandırıcılardan şikayetçi oldu ve haklarında suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri onlarca kamerayı titizlikle inceledi ve şüphelinin Bozan Y. olduğunu belirledi. Bozan Y.'yi buluşma noktasına götüren taksici de zanlıyı teşhis etti. Gözaltına alınan Bozan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık tarafından olayla ilişkin hazırlanan iddianamede, Bozan Y.'nin 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışan olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 5 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
