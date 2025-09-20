PODCAST CANLI YAYIN

Eline silahı alıp dehşet saçtı!

Ömer Can Tan (19), tartıştığı komşusunu ardından annesi ve kardeşi Umut’u (16) vurduktan sonra intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı Tan kardeşler, kurtarılamadı.

Korkunç aile faciası, 11 Eylül'de saat 19.30 sıralarında Aksaray'ın Hassas Mahallesi 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı. Kardeşi Umut Tan'ı başından ve annesi Medine Tan'ı da başından ve omzundan tabancayla ateş açtı. Tan, daha sonra da kendi başına ateş etti. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların müdahalesinin ardından 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

'ANNE VE KOMŞU TABURCU OLDU'
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ömer Can Tan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Umut Tan ise olaydan 8 gün sonra, dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı olayda yaralanan Medine Tan ve Kuddusi Altıparmak'ın ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

Tan kardeşlerin annesi Medine Tan, tedavi edilerek taburcu edildi.

Umut Tan, ağabeyi tarafından öldürüldü

