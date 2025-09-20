Boğaz’da panik! Yolcu motoru gemi ile çarpıştı | 12 yaralı

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saat 20.30 sıralarında Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Kazada denize düşen kimse olmadığı belirlenirken, yolcu motorundaki 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yolcu motoru, Üsküdar İskelesi'nde kıyıya yanaştırıldı. Yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kuru yük gemisi ise Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir alana çekilerek, hasar tespiti amacıyla demirletildi.



Soruşturma kapsamında iki kaptanının da gözaltına alındığı öğrenildi.