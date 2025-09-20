PODCAST CANLI YAYIN

Arazi kavgası 3 can aldı!

Gaziantep’te kıraç arazi nedeniyle başlayan kan davasında 3 kişi öldü, iki kardeş kaçtı. Ölenlerin, daha önce aynı davada tutuklanan İsmail Alpaslan’ın oğulları olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te 2 yıl önce aralarında arazi paylaşımı nedeniyle kan davası bulunan Ahmet Karakurt ve Yusuf Karakurt kardeşler ile Doğan Karakurt arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karakurt kardeşler, Doğan Karakurt ile yeğenleri Hakan Alpaslan (22) ve Vahap Alpaslan'a (21) silahla ateş açtı. Doğan Karakurt ve Vahap Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Hakan Alpaslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler Ahmet ve Yusuf Karakurt ise olay yerinden kaçtı. 2 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayıp kan davasına dönen olayda söz konusu 2 dönümlük arazinin köyün en değersiz bölgesinde olduğu ve kıraç olduğu için tarım bile yapılamadığı öğrenildi. İlk olayda Karakurt'ların damadı olan Cuma Alpaslan'ın öldüğü, diğer damatları İsmail Alpaslan'ın ise tutuklandığı öğrenildi. Tutuklu İsmail Alpaslan'ın son olayda ölen Hakan Alpaslan ve Vahap Alpaslan'ın babası olduğu öğrenildi.

