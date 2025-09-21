PODCAST CANLI YAYIN

Rize'deki Fırtına Deresi sele teslim

Rize Valisi Selim Baydaş, 150-175 kilogram yağış aldıklarını belirterek, “Fırtına deresi içerisinde bungalovlar sele kapıldı” dedi.

Rize'de önceki akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiedi. Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerinde incelemelerde bulunan Rize Valisi Selim Baydaş, "Dere kenarında olan yapılar var. Özellikle fırtına deresi içerisinde sürüklenen ve tahrip olan yerler var. Yolunda tahrip olduğunu gördük. 2 köprümüzde sıkıntı var. Bunlar köylerin bağlantı yollarını sağlayan köprüler. Bunların alternatiflerini işletiyoruz. Can kaybı yok ise devletimiz büyüktür. Fiziki tahribatları el birliği ile gidereceğiz" diye konuştu. Riskli yerlerde tahliye yaptıklarını belirten Vali Baydaş, "Geceden beri çokça tahliyeler yaptık. Fındık ana deremiz yükselmişti. Sabaha karşı taşkın riskine karşı orada uyarılarda bulunduk. Çok şükür taşmadı. Devletimiz bütün imkanları ile inşallah gereğini yerine getirecektir. Vatandaşlarımız müsteri olsun. Sadece yarın öğlene kadar dikkatimizi, teyakkuzumuzu muhafaza edelim" ifadelerini kullandı.


Yollar çöktü, bungalovlar sele kapılıp sürüklendi.

