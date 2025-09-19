PODCAST CANLI YAYIN

YSK bugün toplanıyor: CHP’nin olağanüstü kurultayıyla ilgili ne karar çıkacak?

CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararının 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşınmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu bugün CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüşmek üzere bir araya gelecek. Toplantının 15.30'da yapılacağı bildirildi.

CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini görüşmek üzere saat 15.30'da toplanacak.

NE OLMUŞTU?

CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu CHP'li delegenin başvurusunu reddetti.

Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti. İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. İl seçim kurulu tarafından bu konudaki yetkinin doğrudan ilçe seçim kurulunda olduğu ifade edildi.

CHP'nin, Olağanüstü Kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı. YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

