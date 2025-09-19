Komşu dehşet saçtı! 2 ölü

Kırşehir'de Refik Kaygısız (63) ve eşi Emine Kaygısız (62), bahçe nedeniyle tartıştıkları komşuları H.D. tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İddiaya göre H.D.'nin, Kaygısız ailesini bahçe sınırında çıkan küçük bir yangından sorumlu tutması nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında daha önce de birçok kez tartışma yaşandığı öğrenilen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D., yanında getirdiği tabancayla Refik Kaygısız ve eşi Emine Kaygısız'ı evlerinde vurarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Refik ve Emine Kaygısız, kurtarılamadı. Jandarma, H.D.'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.