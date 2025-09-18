Terörsüz Türkiye Komisyonu 11.kez toplandı: STK temsilcileri Meclis’te söz aldı

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ederken toplantının ilk oturumunda, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile Kadim Aşiretler Federasyonu başkanları söz aldı.

İkinci oturumda ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği ve Medrese Alimleri Vakfı temsilcileri değerlendirmelerini paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında ilk sözü Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu'na verdi.