Gazze'de ekmek kavgası İngiltere'de kral sofrası...

Kraliyet ziyafeti; konuşmaların, Kraliyet kadehlerinin, trompet fanfarlarının, gösterişli yemeklerin sunulduğu göz alıcı bir ziyafet... Windsor Kalesi'nin içindeki St. George Salonu'ndaki ortam, Ortaçağ ziyafetleri ile Harry Potter filmlerini bir araya getiren dikkat çekici bir görüntüydü. Trump'ın ziyareti sırasında, 1.452 adet çatal bıçak takımının başında oturan 160 konuk, Fransızca yazılmış bir menüden yemek yiyordu. Başkanın İskoçya doğumlu annesinin doğum yılına ait 1912 tarihli bir konyak vardı. Ziyafete aralarında çok sayıda iş adamının da bulunduğu 160 davetli katıldı. Davetli listesi ise siyasi isimler ve teknoloji dünyasından isimlerden oluşuyordu. Apple'ın patronu Tim Cook da oradaydı. Windsor eyalet ziyafetinde masanın "başı" ortadadır ve Kral ile Cumhurbaşkanı, 47 metre uzunluğundaki yemek masasının ortasında yer alır.

İŞTE MENÜ

Hampshire Tere Panna Cotta, (Bir İtalyan tatlısı)...

Parmesanlı kurabiye ve bıldırcın yumurtası salatası.

Kekik ve tuzlu soslu kabaklara sarılı organik Norfolk tavuk ballotini (tavuğun doldurulması).

Kentish ahududu şerbeti iç malzemesi ve hafifçe haşlanmış Victoria erikleriyle vanilyalı dondurma bombesi...