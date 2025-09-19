PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor

İzmir’de büyüyen çöp sorununa karşı çözüm üretemeyen belediyelere tepki yağıyor. İzmir’de çöp krizi yüzünden zor günler geçiren Karşıyaka halkı isyanda. Çocuklarının sağlığından endişe eden vatandaşlar,"Zaten Körfez’in kokusu vardı. Buna şimdi de çöp kokusu eklendi. Başka semte taşınmak için ev bakıyoruz" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor. Yalı Mahallesi sakinlerinden Birkem Direkçi, mahallelerindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü. Çöplerin toplanmamasının hem görüntü hem de çevre kirliliğine neden olduğunu belirten Direkçi, durumun sağlık açısından da tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

"TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Direkçi "Çok rahatsız oluyoruz. Çünkü küçük bir çocuğumuz var. Hastalıkların çoğalmasından, böcek ve farelerin artmasından endişeleniyoruz. Kokusu ayrı, görüntüsü ayrı rahatsız edici. Hijyen açısından çok rahatsız edici. Bu konuyla ilgili bir an önce aksiyon alınmasını istiyoruz" dedi. Kötü koku nedeniyle evini havalandıramadığını ve başka bir mahalleye taşınmayı bile düşündüğünü vurgulayan Direkçi, sözlerine şöyle devam etti: "Körfez kokusu zaten vardı. Bunun eklenmesiyle iyice kötü oldu. Burada oturmak hakkındaki fikrimizi değiştirmemize sebep oluyor. Eşimle artık başka evlere geçmeyi bile düşünüyoruz."

İzmirde sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalına geçici çöp izniİzmirde sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalına geçici çöp izni
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni

"ÇÖZÜM BULUNMASINI TALEP EDİYORUZ"

Mahalleli Engin Erman Kayacı da toplanmayan çöplerin çevre kirliliğine sebep olduğunu, insan sağlığının yanı sıra sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanların sağlığı açısından da risk oluşturduğunu kaydetti. Çocukların oyun alanı ile çöplerin yakın olduğunu kaydeden Kayacı, "Burada çocuklar da oynuyor. Bir an önce çöplerin toplanmasını rica ediyoruz. Bu sadece burada değil birçok bölgede bu şekilde. Kesinlikle çözüm bulunmasını talep ediyoruz" dedi. Kayacı, bu süreçte insanların da duyarlı olması gerektiğini, çöplerin yol ve kaldırım kenarlarına bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir'de çöp krizi devam ediyor

