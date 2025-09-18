PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST İstanbul'da ikinci gün coşkusu:Ziyaretçiler alanı doldurdu!

İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2025, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.Bugünkü etkinliklerde Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacak. Ayrıca birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve HURKUŞ gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST İstanbul'da ikinci gün coşkusu:Ziyaretçiler alanı doldurdu!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de yoğun katılımla devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor. (AA)TEKNOFEST İstanbul ikinci gününde devam ediyor. (AA)

Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve HURKUŞ gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca Paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, T-70, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopterinin de aralarında bulunduğu hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları TEKNOFEST'te. (AA)Türk Yıldızları TEKNOFEST'te. (AA)

Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını gezerken, gün boyu yapılan uçuş gösterilerini izleyebilecek.

