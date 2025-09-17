TEKNOFEST'in badem şekeri! TAKVİM direksiyona oturdu... Togg'un yeni yıldızı T10F'in "Mardin" serisi göz kamaştırıyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul , kapılarını açtı. Takvim.com.tr, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da yerini aldı. Özel İçerik Editörümüz Nur Demir , festivalin göz bebeği, yerli otomobil Togg 'un yeni çıkan T10F modelini görüntüledi. Direksiyona oturdu.

Togg'un hızlı teslim T10F stokları tükendi





28 DAKİKADA HIZLI ŞARJLA YÜZDE 80 DOLULUK



T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.

Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.

T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.