Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye hakkında yeni gelişme!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sipariş teslim ettiği kadının evine giren kurye E.C.K. (22), taciz iddiasıyla gözaltına alındı.

Yaşananların ardından adliyeye sevk edilen kurye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı.

Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. M.Ç. daha sonra erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Sipariş götürdüğü kadının evine giren kurye (Sosyal Medya)

KURYENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye E.C.K., ifadesinde, sipariş götürdüğü kadın içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.