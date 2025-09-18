PODCAST CANLI YAYIN

10 yıldır aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı!

17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Ü., İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Ü.'nün Van ilinde meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana arandığı belirlendi.

İstanbul'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mehmet Ü., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü firari kişileri yakalamak için yapılan çalışmalarda 2015 yılından beri firari olarak aranan Mehmet Ü.'nün Sultanbeyli'de saklandığını belirlendi. Ekipler, tespit ettikleri Mehmet Ü.'yü gözaltına aldı.

2015'TEN BERİ ARANIYORDU

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mehmet Ü.'nün 2014 yılında Van ilinde meydana gelen 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana arandığı belirlendi.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Kaynak: DHA

